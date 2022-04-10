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Израиль обвинил Палестину в осквернении святыни

Власти Израиля обвинили Палестину в осквернении могилы Иосифа

Фото: Shutterstock

Министерство обороны Израиля обвинило Палестину в поджоге святыни, почитаемой религиозными евреями, пишет Bloomberg.

Речь идет о гробнице Иосифа, расположенной в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан — в одной из двух частей непризнанной Палестинской автономии. Армия Израиля сопровождает верующих, совершающих несколько раз в год паломничество к святыне.

Руководство Израиля осудило поджег гробницы, а также пообещало найти злоумышленников и восстановить объект. По данным армии Израиля, в произошедшем так или иначе участвовали около 100 палестинцев.

Обвинения прозвучали на фоне обострения ситуации в Израиле, где за последние дни случилось несколько происшествий со стрельбой, в том числе в крупнейшем городе страны Тель-Авиве, в результате которых были погибшие и раненые мирные жители. Власти квалифицировали случившееся, как теракты.

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Платон Щукин
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