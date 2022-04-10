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Санкции против России подвергли опасности хранение аммиака в Латвии

В Вентспилсе из-за санкций против России поставлено под угрозу безопасное хранение аммиака

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Санкции, введенные Евросоюзом против России, могут поставить под угрозу безопасное хранение аммиака в латвийском городе Вентспилс. Об этом сообщает ТАСС.

Опасности может быть подвержено предприятие Ventamonjak, наполовину принадлежащее кипрской компании Uralchem Freight Limited. Бенефициарным владельцем компании является Дмитрий Мазепин, против которого ввели санкции. Счета Ventamonjak заморожены, компания не может расплатиться за услуги.

«Если предприятие VK Terminal Services, которое обеспечивает хранение аммиака, останется без газа пропана и будет отключено от электричества, безопасное хранение станет невозможным», — добавил председатель местной Думы Янис Витолиньш.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предсказал сроки возвращения европейских стран, которые хотят отказаться от российского газа, к его полноценной закупке. По его словам, государства Европы могут какое-то время «выпендриваться», пока у них в хранилищах есть газ. Депутат отметил, что сейчас данные хранилища заполнены на 25 процентов. Однако к осени европейским странам придется вернуться к поставкам газа из России по предложенной Москвой схеме, сказал парламентарий.

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Варвара Кошечкина
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