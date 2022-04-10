Макрон и Ле Пен стали лидерами в первом туре выборов

Макрон и Ле Пен захватили лидерство в первом туре выборов президента Франции

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стали лидерами в первом туре проходящих в стране выборов нового главы государства, сообщает РИА Новости.

По данным экзит-поллов (опросов на выходе с избирательных участков), оба кандидата набрали по 24 процента голосов. на третьем месте идет депутата Национального собрания от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон.