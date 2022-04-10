Минобороны заявило о подготовке Киевом акций с уничтожением жителей ЛНР

Минобороны России заявило о подготовке Киевом акций с уничтожением жителей ЛНР

Власти Украины при поддержке стран Запада готовят акции с уничтожением мирных жителей Луганской народной республики для обвинения Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

«Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике с целью дальнейшего обвинения Вооруженных сил России и формирований ЛНР», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в город Кременная прибыли иностранные журналисты, чтобы зафиксировать подготовленную Киевом провокацию с обстрелом якобы российскими военными автомобилей скорой помощи. Он также заявил, что в населенном пункте Раговка готовится провокация с постановочными съемками вскрытия братских могил.