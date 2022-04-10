Кандидат в президенты Франции призвал голосовать за Ле Пен

Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян призвал голосовать за Марин Ле Пен

Кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал голосовать за Марин Ле Пен во втором туре выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

Дюпон-Эньян в первом туре набрал около двух процентов голосов. «Что касается меня, то очевидно, я чистосердечно призываю [голосовать], и я проголосую за Марин Ле Пен», — отметил он.

Политик также призвал голосовать против действующего президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы «избежать исчезновения» страны.

Ранее МВД Франции опубликовало первые официальные данные подсчета голосов на первом туре президентских выборов в стране. Согласно им, глава правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует с 27,8 процента голосов, действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает 26,2 процента.

Ряд выбывших из президентской гонки кандидатов по завершении первого тура призвали голосовать за Макрона во втором. С такими заявлениями выступили Валери Пекресс (кандидат от партии «Республиканцы») и Янник Жадо («Зеленые»). Против Ле Пен выступил национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель.