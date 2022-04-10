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Умер президент Государственного исторического музея Александр Шкурко

Президент Государственного исторического музея Александр Шкурко умер на 85-м году жизни

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Умер президент Государственного исторического музея (ГИМ) Александр Шкурко. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщают «Известия» со ссылкой на учреждение культуры.

«С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 год», — передает руководство ГИМ. Российский историк скончался на 85-м году жизни.

Александр Шкурко родился 4 ноября 1937 года в Харькове. В 1960 году он окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ). С 1982 по 1992 год занимал пост первого заместителя министра культуры РСФСР, с 1992 по 2010 год был директором Государственного исторического музея в Москве.

Шкурко также был специалистом по скифской археологии. В 2003 году историк стал лауреатом Государственной премии РФ в области культуры, с 2006 года являлся почетным профессором МГУ.

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Сергей Равин
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