Умер президент Государственного исторического музея Александр Шкурко

Президент Государственного исторического музея Александр Шкурко умер на 85-м году жизни

Умер президент Государственного исторического музея (ГИМ) Александр Шкурко. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщают «Известия» со ссылкой на учреждение культуры.

«С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 год», — передает руководство ГИМ. Российский историк скончался на 85-м году жизни.

Александр Шкурко родился 4 ноября 1937 года в Харькове. В 1960 году он окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ). С 1982 по 1992 год занимал пост первого заместителя министра культуры РСФСР, с 1992 по 2010 год был директором Государственного исторического музея в Москве.

Шкурко также был специалистом по скифской археологии. В 2003 году историк стал лауреатом Государственной премии РФ в области культуры, с 2006 года являлся почетным профессором МГУ.

