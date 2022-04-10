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Amazon нашел решение для главной проблемы

Amazon нашел способ бороться с возвратом товаров

Фото: Shutterstock

Интернет-гигант Amazon нашел решение для главной проблемы, угрожающей компании в последние месяцы, пишет CNBC. Речь идет о борьбе с возвратами, которые оформляют покупатели интернет-магазина.

Исследование Национальной федерации розничной торговли показало, что в прошлом году покупатели вернули в магазины (и онлайн, и офлайн) товары на сумму в 761 миллиард долларов, что превышает годовые расходы США на оборону.

Amazon не раскрывает данные по своим возвратам, но специалисты говорят примерно о 21 проценте возвратов для онлайн-ретейлеров. Основная сложность возвратов заключается в невозможности в большинстве случаев продать товар снова, поскольку он уже был использован.

Одно из решений Amazon связано с рекуперацией энергии — повторным использованием части энергии в новом технологическом процессе. Компания сжигает возвращенные покупателями вещи для получения вторичной энергии. Однако таким образом используются только те вещи, которые невозможно продать заново. Остальные Amazon старается восстановить для обретения ими товарного вида.

Еще один способ снизить потери заключается в разрешении покупателям оставлять себе непонравившиеся товары. Компания исходит из того, что покупатели задумаются прежде чем делать приобретения, в которых не уверены. К тому же такой подход позволит экономить на логистике при доставке товаров обратно на склады.

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Платон Щукин
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