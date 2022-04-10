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Историк провел параллель между освобождением Одессы в 1944 и событиями 2022 года

Историк Мягков сравнил поведение немецких нацистов и современных украинских радикалов

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Потеря Одессы лишит Украину выхода к Черному морю, что в дальнейшем значительно ограничит ее экономический потенциал и возможность военной поддержки Киева со стороны Запада. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в разговоре с РИА Новости.

Он провел параллель между текущими событиями и освобождением Одессы в 1944 году. Историк напомнил, что тогда войска третьего Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского освободили этот важнейший черноморский портовый город, три года находившийся под контролем нацистов.

Кроме того, Мягков сравнил поведение немецких нацистов и современных украинских радикалов. По его словам, и те, и другие размещали огневые точки в гражданских объектах и прикрывались мирным населением как «живым щитом».

Историк отметил, что Одесса была стратегически важным городом для советской армии во время Великой Отечественной войны и является таковым сейчас для российской. Он пояснил, что отвоевав этот город, советская армия получила условия для возвращения под контроль Молдовы и, как следствие, — возникновение плацдарма для освобождения от нацистов Балкан.

Ранее директор сербского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович провела параллели между «резней в Буче» и постановкой в деревне Рачак.

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Марина Совина
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