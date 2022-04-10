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Военные США начали учить бывших боевиков ИГ стрельбе из гранатометов

SANA: военные инструкторы из США обучают экс-боевиков ИГ стрельбе из гранатометов в Сирии

Фото: Shutterstock

Военные инструкторы из США, находящиеся на территории Сирии, начали обучать экс-боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) стрельбе из гранатометов. Об этом пишет сирийское агентство SANA.

Утверждается, что тренировочный лагерь создан на юге провинции Хасака. Американские инструкторы якобы набирают боевиков, согласных стать их наемниками, и обучают их владению переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger. После похождения курса тренировок боевики присоединяются к оппозиционным формированиям, воюющим против сирийских властей.

SANA напоминает, что в последние месяцы появляются сообщения о том, что американские силы перебрасывают сотни террористов ИГ из тюрем в разных странах (в том числе в Ираке) в Сирию, чтобы обучить и вооружить их «для борьбы против сирийских граждан и сирийского государства». SANA наряду с рядом других официальных сирийских изданий неоднократно обвиняло власти США в попытке подорвать сирийский режим и в атаках на мирных жителей страны.

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Елизавета Наумова
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