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Трамп обвинил Байдена в «унижении» США

Бывший президент США Трамп обвинил Байдена в «унижении» страны из-за цен на газ

Фото: Shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в «унижении» страны. Это, по мнению Трампа, произошло в том числе из-за высокого уровня инфляции и резкого роста цен на газ, сообщает ТАСС.

«Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит. Он не знает, что делает. Что он говорит?» — заявил Трамп во время выступления перед сторонниками.

«Байден и демократы в Конгрессе спровоцировали безудержную инфляцию, [происходит] катастрофа с цепочками поставок — как насчет этого? Вы придете в магазин <...> и не увидите ничего на полках», — сказал Трамп.

По его словам, Демократическая партия «объявила войну энергетике», в результате чего представители среднего класса «оказались раздавлены самыми высокими ценами на газ и продовольствие».

По итогам 2021 года потребительская инфляция в США составила семь процентов, что стало рекордным показателем за последние 40 лет. В начале 2022 года рост цен продолжился.

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Платон Щукин
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