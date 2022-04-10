Появились данные о явке на выборах президента Франции

Явка в первом туре выборов президента Франции к 18:00 мск 10 апреля составила 65 процентов

Явка избирателей в первом туре выборов президента Франции к 18:00 по московскому времени составила 65 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что явка оказалась на 4,2 процента меньше, чем в первом туре президентских выборов 2017 года. Тогда она составила 69,22 процента.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. В некоторых больших городах, таких как Париж, Лион, Марсель и Ницца, избирательные участки будут работать до 9 вечера.

По данным предвыборного опроса компании Elabe, кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сократила отрыв от своего соперника лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона до одного процента.