Завод фосфорных удобрений в Литве остановил работу из-за санкций против России

Литовский завод фосфорных удобрений Lifosa остановил работу из-за санкций против России

Литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa, попавший под санкции против России, остановил работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора завода — дочернего предприятия «Еврохима» — Римантаса Просцявичюса.

Уточняется, что санкции были введены против бывшего члена совета директоров «Еврохима» Андрея Мельниченко. В марте компания объявила о его выходе из состава директоров и бенефициаров из-за санкций Евросоюза.

«Технологический процесс остановлен. Переходим на временную консервацию оборудования», — сообщил Просцявичюс.

Завод находится в городе Кедайняй, в марте он уже работал на минимальной мощности с использованием остатков сырья. Часть персонала будет занята присмотром за оборудованием, кроме того, на заводе планируется ремонт.

Гендиректор Lifosa планирует решить проблему с обеспечением сырьем без поставок из России и Белоруссии и в мае возобновить работу на минимальной мощности.