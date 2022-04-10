Кандидат в президенты Франции от «Зеленых» призвал голосовать за Макрона

Кандидат в президенты Франции Жадо призвал голосовать за Макрона во втором туре выборов

Кандидат в президенты от партии «Европа — Экология — Зеленые» Янник Жадо призвал голосовать за действующего французского лидера Эммануэля Макрона на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам Жадо не прошел во второй тур. «Я призываю избирателей заблокировать крайне правых, опустив в урну бюллетень Эммануэля Макрона 24 апреля», — заявил он.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стали лидерами в первом туре проходящих в стране выборов нового главы государства. По законам Франции, в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура, назначается второй тур.

Министерство внутренних дел уже признало голосование состоявшимся. По данным на 17:00 (18:00 по московскому времени) явка на избирательные участки составила 65 процентов от числа населения, имеющего право голоса.