В столице Ингушетии заложили аллею Отца

На бульваре в Магасе появилась аллея Отца с искусственными водоемами

В столице Ингушетии в рамках программы «Комфортная городская среда» заложили аллею Отца с искусственными водоемами. О завершении строительства со ссылкой на администрацию Магаса сообщает газета «Ингушетия».

Уточняется, что новая аллея располагается в восьмом микрорайоне столицы, ее протяженность составляет 360 метров. «К объекту подведены инженерные сети, электричество, обустроены искусственные водоемы, предусмотрено озеленение», — рассказал представитель администрации города.

Глава отдела архитектуры и градостроительства мэрии Магомед-Амин Мальсагов рассказал, что аллею украшают скамейки и уличные фонари. Работы на этом участке, по его словам, стартовали в мае 2021 года. «Аллея Отца — одна из семи общественных территорий, выбранных по итогам рейтингового голосования граждан. В этом году предусмотрено благоустройство еще четырех общественных территорий, соответствующие договоры уже заключены», — добавил он.

Издание отмечает, что в 2014 году в Магасе заложили аллею Матери России. В торжественном мероприятии принимали гости из 52 регионов страны. Вместе они высадили клены, ясени и липы.