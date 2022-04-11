В Мелитополе заработают школы и детские сады

Мэр Мелитополя Данильченко заявила о возобновлении работы школ и детских садов 11 апреля

Мэр Мелитополя Галина Данильченко заявила о возобновлении работы школ и детских садов 11 апреля. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Данильченко, городские власти сделают все, чтобы дети смогли закончить учебный год.

«У нас с 4 апреля открылись вузы, техникумы и колледжи. Заработали технические училища. Студенты приступили к занятиям. 11 апреля мы открываем школы и детские садики, для того чтобы дети смогли закончить учебный год, закончить программу обучения и, естественно, перейти в следующие классы», — сказала глава города.

Ранее сотрудники местной милиции нашли в контролируемом российскими войсками Мелитополе тайник с оружием, принадлежавший националистам. В схроне были стрелковое оружие, гранатометы, боеприпасы и флаг 3-го механизированного батальона украинской армии. На месте задержали двоих человек; предполагается, что они являются членами одного из националистических батальонов, действовавших на территории Мелитополя до прихода вооруженных сил РФ.