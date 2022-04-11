Названы результаты подсчета 95 процентов голосов на выборах президента Франции

Макрон лидирует с 27,41% после подсчета 95% голосов на выборах президента Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство в первом туре выборов главы государства с 27,41 процента голосов, на втором месте — кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набравшая 24,03 процента. Такие результаты голосования назвало МВД Франции, передает РИА Новости.

На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,57 процента, на четвертой позиции крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур с 6,97 процента. Пятое место занимает кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс с 4,75 процента.

По законам Франции, в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура, назначается второй тур, он пройдет 24 апреля.

