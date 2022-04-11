В России выделят 1,3 миллиарда рублей на обустройство городов к юбилею Петра I

Около 1,3 млрд рублей направят в РФ на обустройство городов к 350-летнему юбилею Петра I

В России в преддверии 350-летнего юбилея Петра I из федерального бюджета и бюджетов регионов выделят около 1,3 миллиарда рублей на обустройство и восстановление 35 городов. Об этом в понедельник, 11 апреля, со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову сообщает ТАСС.

Голикова указала, что список расположенных в 21 регионе страны петровских городов, которым уделят внимание, был составлен еще в 2019 году. «В 2022 году на эти цели из федерального бюджета и бюджетов регионов будет направлено 1,3 млрд рублей. Все эти средства идут на благоустройство, на восстановление всего того, что связано с исторической памятью Петра I», — добавила она, выступая на открытии историко-документальной выставки «Петр I и его эпоха».

Отмечается, что в экспозиции уникальной выставки представлено более 250 экспонатов, в числе которых архивные документы Петровской эпохи, а также мемориальные вещи Петра Великого.

Ранее сообщалось, что россияне назвали самые смешные монументы в стране. Список возглавил лысый памятник Петру I скульптора Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге.