Россиянам отсоветовали вкладывать деньги в недвижимость

Финансист Савенкова оценила доходность квартир в Москве в 4 процента годовых

В настоящее время вложения в недвижимость — не лучший инвестиционный инструмент для россиян, заявили финансисты, опрошенные РИА Новости. Они посоветовали гражданам рассмотреть альтернативные способы сохранения и приумножения капитала — это банковские депозиты, государственные облигации и индивидуальные инвестиционные счета.

Как отметили эксперты, покупка однокомнатной квартиры в Москве для последующей сдачи в аренду или перепродажи — традиционная, но не лучшая инвестиционная стратегия. По оценке руководителя проектов компании «Велес Капитал» Валентины Савенковой, доходность «однушки» стоимостью 11-14 миллионов рублей при сдаче ее в аренду за 40 тысяч рублей в месяц составит всего 4 процента годовых (2,7 процента — с учетом расходов на содержание квартиры). В таких условиях лучше выбрать депозиты.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев заявил, что при сроках инвестирования свыше года выгоднее вкладываться в облигации федерального займа (ОФЗ). ОФЗ могут принести 11-15 процентов в зависимости от срока погашения, уточнила Савенкова.

Еще одна альтернатива недвижимости — золото. Его доходность может доходить до 20 процентов в год, но многое зависит от динамики рыночной цены, указал Короев. Он не рекомендовал россиянам рассматривать сбережения в валюте. Это, по словам эксперта, «не самый хороший вариант и не альтернатива покупке недвижимости».

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