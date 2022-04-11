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Россиянам отсоветовали вкладывать деньги в недвижимость

Финансист Савенкова оценила доходность квартир в Москве в 4 процента годовых

Фото: Конcтантин Кокошкин / Globallookpress.com

В настоящее время вложения в недвижимость — не лучший инвестиционный инструмент для россиян, заявили финансисты, опрошенные РИА Новости. Они посоветовали гражданам рассмотреть альтернативные способы сохранения и приумножения капитала — это банковские депозиты, государственные облигации и индивидуальные инвестиционные счета.

Как отметили эксперты, покупка однокомнатной квартиры в Москве для последующей сдачи в аренду или перепродажи — традиционная, но не лучшая инвестиционная стратегия. По оценке руководителя проектов компании «Велес Капитал» Валентины Савенковой, доходность «однушки» стоимостью 11-14 миллионов рублей при сдаче ее в аренду за 40 тысяч рублей в месяц составит всего 4 процента годовых (2,7 процента — с учетом расходов на содержание квартиры). В таких условиях лучше выбрать депозиты.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев заявил, что при сроках инвестирования свыше года выгоднее вкладываться в облигации федерального займа (ОФЗ). ОФЗ могут принести 11-15 процентов в зависимости от срока погашения, уточнила Савенкова.

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Еще одна альтернатива недвижимости — золото. Его доходность может доходить до 20 процентов в год, но многое зависит от динамики рыночной цены, указал Короев. Он не рекомендовал россиянам рассматривать сбережения в валюте. Это, по словам эксперта, «не самый хороший вариант и не альтернатива покупке недвижимости».

Ранее был раскрыт способ правильно хранить наличные деньги дома. Преподаватель Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Валерий Корнейчук назвал идеальным для хранения темное место, которое находится вдали от источников света и обладает комфортным уровнем влажности.

Нина Ташевская
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