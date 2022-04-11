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Минобороны заявило о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора»

Минобороны: один из лидеров «Правого сектора» Бобанич был ликвидирован вблизи города Изюм

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Министерство обороны России заявило о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Как сообщили журналистам в ведомстве, речь идет о Тарасе Бобаниче, который с 2014 года принимал участие в карательной операции киевского режима в Донбассе и лично отдавал приказы об обстреле Донецка и Луганска.

Бобанич был ликвидирован российским спецназом в пяти километрах южнее города Изюм Харьковской области, уточняет Минобороны.

С 2019 года Бобанич занимал должность замкомандира «Правого сектора» по вопросам деятельности резервных подразделений.

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Варвара Кошечкина
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