Минобороны заявило о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора»

Минобороны: один из лидеров «Правого сектора» Бобанич был ликвидирован вблизи города Изюм

Министерство обороны России заявило о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Как сообщили журналистам в ведомстве, речь идет о Тарасе Бобаниче, который с 2014 года принимал участие в карательной операции киевского режима в Донбассе и лично отдавал приказы об обстреле Донецка и Луганска.

Бобанич был ликвидирован российским спецназом в пяти километрах южнее города Изюм Харьковской области, уточняет Минобороны.

С 2019 года Бобанич занимал должность замкомандира «Правого сектора» по вопросам деятельности резервных подразделений.