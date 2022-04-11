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Цены на нефть упали из-за решений Китая и США

Цены на нефть Brent упали ниже 98 долларов за баррель

Фото: Nick Oxford / Reuters

Цены на нефть Brent упали ниже 100 долларов за баррель в ходе торгов 11 апреля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. На минимуме цена опускалась ниже отметки в 98 долларов, к моменту написания новости стоимость июньского фьючерса достигала 98,28 доллара (минус 4,4 процента к закрытию предыдущего дня).

Цены падают на фоне локдаунов в Китае, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом, а также решений о распечатке стратегических запасов нефти, отмечает Reuters.

Brent от TradingView

Страны — члены Международного энергетического агентства (МЭА) ранее договорились о высвобождении 60 миллионов баррелей нефти в течение следующих шести месяцев, причем на соответствующие меры пойдут и США, в марте объявившие о распечатке резервов на 180 миллионов баррелей.

Общие объемы в 240 миллионов баррелей будут доступны на рынке в течение полугода, пояснили в МЭА. «Решение МЭА от 1 апреля в том, чтобы распечатать 120 миллионов баррелей, причем доля США составляет 60 миллионов», — разъяснили в агентстве.

В прошлом месяце цены побили многолетний рекорд на фоне введения западных санкций, создавших препятствия для экспорта нефти из России, одного из крупнейших поставщиков в мире.

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Платон Щукин
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