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ОПЕК предупредила Европу о невозможности заменить российскую нефть

Глава ОПЕК Баркиндо предупредил ЕС о невозможности полностью заменить российскую нефть

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо в ходе личной встречи предупредил руководство Евросоюза о невозможности полностью заменить российскую нефть в случае запрета на ее поставки в рамках санкций. Его слова приводит Reuters.

По подсчетам Баркиндо, из-за наложенных на Москву санкций мировой рынок может потерять около семи миллионов баррелей нефти в сутки. Компенсировать такие потери, по словам главы ОПЕК, будет невозможно.

Brent от TradingView

В ответ представители Брюсселя попросили ОПЕК увеличить объемы добычи за счет резервных мощностей. Однако, отметил Баркиндо, это едва ли исправит текущую волатильность на мировом рынке, поскольку она стала следствием «нефундаментальных факторов», неподконтрольных ОПЕК.

На момент публикации стоимость барреля нефти на лондонской бирже ICE составляла 98,4 доллара за баррель. Котировки американского сорта WTI равнялись 94,5 доллара за баррель.

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Платон Щукин
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