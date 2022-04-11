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В Нижегородской области откроется школа волонтеров

Школа волонтеров «Том Сойер Фест» откроется в Нижегородской области 11 апреля

Фото: АГН «Москва»

В Нижегородской области 11 апреля откроется школа волонтеров «Том Сойер Фест». Как уточняет уточняет портал «Нижний 800», школа примет более 70 волонтеров из Нижнего Новгорода, а также из Кстова, Арзамаса, Балахны и Бора.

До 17 апреля подопечным будут рассказывать о том, как создать успешную команду для запуска фестиваля в своем районе или городе, как найти для этого ресурсы и согласовать проведение мероприятий.

Портал отмечает, что в этом году основная команда фестиваля поставила задачу отремонтировать дом №17 по улице Короленко. Указывается, что здание с шатром-епанчей, которое было возведено в 1912 году, изначально выполняло функции доходного дома зажиточной крестьянки Прасковьи Щелухиной. Начать проведение работ планируется в июне.

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Варвара Кошечкина
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