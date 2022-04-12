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Эмбер Херд заявила о любви к Джонни Деппу перед новым судом

Актриса Эмбер Херд заявила, что все еще любит бывшего мужа Джонни Деппа
Эмбер Херд

Эмбер Херд. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Американская актриса и модель Эмбер Херд заявила о любви к артисту Джонни Деппу перед новым судом. Пост на эту тему появился в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда отметила, что все еще любит бывшего мужа, и призналась, что ей «больно переживать подробности прошлой совместной жизни перед всем миром». Она напомнила, что грядущее судебное разбирательство связано со статьей в Washington Post, в которой Херд назвала себя жертвой домашнего насилия.

«[В статье] я никогда не называла его [Джонни Деппа] по имени, а писала о цене, которую женщины платят за выступления против мужчин, обладающих властью. Я продолжаю платить эту цену, но, надеюсь, когда это дело завершится, я смогу двигаться дальше, как и Джонни», — говорится в посте актрисы.

В феврале 2015 года Депп женился на актрисе Эмбер Херд, однако уже через год их брак распался. Позже бывшая супруга обвинила его в избиениях. Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета.

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Евгений Шульгин
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