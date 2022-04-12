Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов сериала «Во все тяжкие»

Создатели «Лучше звоните Солу» допустили появление спин-оффов сериала «Во все тяжкие»

Фото: Ben Leuner / AMC / Globallookpress

Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов американского сериала «Во все тяжкие», который выходил с 2008 по 2013 годы. Об этом сообщает Deadline.

Авторы шоу «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган и Питер Гулд допустили создание проектов по вселенной «Во все тяжкие». При этом они подчеркнули, что пока хотят отдохнуть от этой истории и собираются заняться другими картинами.

«Я люблю этих персонажей, люблю этот мир. Может быть, когда-нибудь я займусь этим, но пока я собираюсь немного отдохнуть и попробовать сделать что-то еще, просто чтобы доказать, что я могу», — сказал Гулд.

Гиллиган согласился с ним. Он отметил, что своими проектами не стремится доказывать что-то миру, но хочет доказать свой талант самому себе.

«Во все тяжкие» — американская телевизионная драма. Сюжет сериала повествует о жизни учителя химии Уолтера Уайта (актер Брайан Крэнстон), у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Чтобы обеспечить свою семью, он вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом (Аарон Пол) начинает производить и продавать метамфетамин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возобновлении лунной программы России
Журналисты назвали замену белому свадебному платью
Депутат Госдумы предложил конфисковать и национализировать YouTube
Корова родила теленка с двумя головами и шестью ногами
Французский гигант нашел способ ускорить процесс отказа от российского газа
Россиянам облегчили процесс въезда в Египет
Лукашенко заявил о высочайшей степени доверия со стороны России
В Москве недосчитались элитного жилья
Послу Украины не дали выступить перед парламентом африканской страны
Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов сериала «Во все тяжкие»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.