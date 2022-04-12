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Минобороны России сообщило о готовящейся Киевом провокации в Ирпене

Минобороны России: Киев под патронажем Запада готовит провокацию против Москвы в Ирпене
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Минобороны России заявило, что киевские власти готовят провокацию с постановочными съемками в городе Ирпень. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, Украина под патронажем Запада во главе с США продолжает сбор пседводоказательств виновности России. Мизинцев отметил, что именно с этой целью в Ирпене вводится комендантский час и полная блокада города, в который смогут въезжать только представители силовых структур и «непонятные волонтеры».

Помимо этого, он рассказал, что удалось достоверно установить намерении Киева использовать это время для подготовки провокации с постановочными съемками и их дальнейшим раскручиванием в западных СМИ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшее в Буче является таким же фейком, как и история с якобы имевшим место применением президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против собственного населения. Также президент России напомнил о лицемерии западных оценок подобных инцидентов. По его словам, никто на Западе не называл военными преступлениями действия США в сирийской Ракке, которая была полностью уничтожена авиаударами, или в Афганистане, где сотни мирных были уничтожены ударами беспилотников.

Марина Совина
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