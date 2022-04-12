В Прохладном благоустроят несколько общественных пространств

В Прохладном проводится ремонт тротуара на аллее возле Лицея номер 3

Несколько общественных пространств благоустроят в городе Прохладный, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, на данный момент проводится ремонт тротуара на аллее возле Лицея номер 3, часть которого привели в порядок в 2021 году. Тогда участок для восстановления пешеходной зоны выбирали сами горожане в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Помимо этого, за несколько лет в городе появились новые места для отдыха, в том числе в разных районах были созданы игровые площадки с физкультурными комплексами и зонами воркаута. Вдобавок рабочие реконструировали скверы и парки, а также завершили строительство спортивно-оздоровительного центра.

По информации издания, в Прохладном также планируется обновить аллею на улице Ленина и сквер возле памятника работникам колхоза «Победа», погибшим в Великой Отечественной войне. Отмечается, что общая площадь, подлежащая благоустройству, составляет восемь тысяч квадратных метров.

Известно, что новое голосование по выбору территорий либо дизайн-проектов благоустройства откроется 15 апреля на сайте za.gorodsreda.ru и продолжится до конца мая.

Ранее появилась информация о том, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу №2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.