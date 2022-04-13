Квартиру скандального экс-министра пустят с молотка в России

Росимущество выставило на аукцион квартиру бывшего министра Михаила Абызова

В России решили пустить с молотка квартиру скандального экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Недвижимость выставило на аукцион Росимущество, пишет РБК.

Речь идет о жилье площадью 135,4 квадратный метра, которое расположено на проспекте 60-летия Октября на Юго-Западе Москвы. Стартовой ценой продажи установили 38,5 миллиона рублей. Торги пройдут в виде открытого электронного аукциона на торговой площадке «Сбер-А» («Сбербанк-АСТ») 20 мая — заявку на участие в аукционе можно подать до 16 мая.

Так Росимущество исполняет решение суда, который потребовал взыскать с бывшего министра в пользу государства более 32 миллиардов рублей. Михаил Абызов управлял деятельностью «Открытого правительства» с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года. В марте 2019 года он был арестован.

Согласно данным следователей, Абызов владел несколькими офшорами — создав преступное сообщество, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», украв у них 4 миллиарда рублей.