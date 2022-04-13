Главу одного из районов Архангельской области заподозрили в коррупции

Главу района Архангельской области задержали за взятки и присвоение бюджетных денег

В Архангельской области по подозрению в коррупции задержан главы одного из муниципальных образований. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, чиновник предложил своему знакомому оказать содействие в покупке у предпринимателя жилого дома, а затем за взятку заключил муниципальный контракт и приобрел жилое помещение в собственность района. Все это было сделано на средства, выделенные из бюджета на приобретение жилья для детей-сирот.

Также глава района провел махинацию с деньгами, выделенными району в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья и национального проекта «Жилье и городская среда».

Через подставных лиц он купил квартиру в аварийном доме, а затем организовал ее выкуп администрацией по цене, в два раза превышающей стоимость квартиры. Эту разницу чиновник присвоил себе.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 4 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере») и части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение лицом с использованием своего служебного положения вверенных ему денежных средств»).

По месту жительства и работы главы района произведены обыски.