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Страны AUKUS предложили Японии присоединиться к антикитайскому альянсу

Sankei сообщила о заинтересованности стран AUKUS в сотрудничестве с Японией

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Австралия, Великобритания и США на неофициальном уровне предложили Японии присоединиться к оборонному альянсу AUKUS. Об этом сообщает газета Sankei.

Отмечается, что страны хотят задействовать технический потенциал Японии при разработке гиперзвукового оружия, создании искусственного интеллекта и развитии квантовых технологий. По данным издания, в правительственных кругах Токио имеются активные сторонники вступления страны в альянс с целью сдерживания Китая.

Вместе с тем, такую позицию разделяют не все: некоторые политики предлагают ограничить сотрудничество с AUKUS отдельными областями.

Отмечается, что в случае участия Японии альянс может получить название JAUKUS.

16 сентября 2021 года США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.

Новый военный альянс AUKUS был создан на фоне роста напряженности между западными странами и Китаем. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Тихоокеанском регионе принадлежит КНР.

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Ксения Назарова
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