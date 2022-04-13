Мужчина сделал ДНК-тесты и узнал правду о матери и жене

Мужчина сделал ДНК-тесты и узнал, что не является отцом своего ребенка и сыном своего отца

Пользователь Reddit поделился историей о том, как его брат сделал ДНК-тесты и узнал правду о своей семье. Исследования показали, что отец мужчины не является ему родным, а супруга ему изменяла.

Автор поста рассказал, что его брат дважды делал ДНК-тест. В первый раз это произошло, когда они с женой пытались завести ребенка. Тогда выяснилось, что человек, которого он считал отцом, не является ему биологическим родителем. Братья выяснили, что у их матери был роман.

«Месяц назад у моего брата и его супруги родился ребенок. Тогда он все еще был потрясен ложью матери», — рассказал юзер. Однако мужчина заподозрил неладное, потому что у его новорожденного сына были светлые волосы и голубые глаза, тогда как у него темные волосы и глаза.

Брат обратился к автору истории за советом, и тот порекомендовал родственнику тайно сделать еще один ДНК-тест, чтобы развеять сомнения по поводу отцовства. «Он оплатил тест картой, доступ к которой был у его жены. Она выгнала его из дома за недоверие», — поделился он. Однако позже пришли результаты исследования, которые показали, что брат рассказчика действительно не является биологическим отцом ребенка.

«Я пришел к брату, который был весь в слезах. Он не отец», — написал автор поста и призвал читателей доверять своей интуиции. Он также добавил, что, когда его брат сообщил супруге, что знает правду, она заблокировала его во всех соцсетях.

В комментариях под постом пользователи посоветовали брату автора пройти курс терапии. По их мнению, мужчина дважды получил серьезную травму, поэтому ему необходима помощь специалистов.