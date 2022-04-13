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Российский заключенный сбежал из Следственного комитета во время допроса

В Екатеринбурге обвиняемый в особо тяжком преступлении сбежал из Следственного комитета

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге ФСБ и полиция начали поиски заключенного Артемия Кадочникова, который сбежал из здания регионального управления Следственного комитета России, пока следователь отошел на обед. Об этом сообщает «KP.RU-Екатеринбург» со ссылкой на информированный источник.

12 апреля жителя Пермского края, обвиняемого в распространении наркотиков и нападении на представителя власти, доставили в СКР из СИЗО на допрос. Когда следователь отлучился на обед, заключенный сбежал.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как в 13:37 мужчина вышел из здания и скрылся в неизвестном направлении.

В ориентировке, предоставленной следователями, говорится, что беглец высокого роста, худощавого телосложения, при ходьбе хромает. Также у него нет части передних зубов. При знакомстве он может называться Сергеем Витальевичем Боровиковым.

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Мария Рубникович
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