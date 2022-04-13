Раскрыты способы заработать на недвижимости с минимальными вложениями

Россиянам с небольшими накоплениями предложили вкладываться в парковочные места и комнаты

Россиянам с небольшими накоплениями посоветовали покупать квартиры в новостройках в складчину, парковочные места или комнаты на вторичном рынке. Способы заработать на недвижимости с минимальными вложениями раскрыли опрошенные «Российской газетой» эксперты.

По словам специалистов, на рынке появились предложения от застройщиков, которые позволяют приобрести часть квартиры в строящемся доме. После ввода здания в эксплуатацию такой объект можно будет продать по более высокой цене, и каждый инвестор получит прибыль от продажи. Вложить при этом можно относительно небольшую сумму — от одного миллиона рублей.

Однако при подобных инвестициях есть риск потерять деньги: дом может оказаться проблемным и тем, кто покупал квартиру не для проживания, могут не вернуть средства. Скидываться на покупку жилья в новостройке самостоятельно с друзьями также опасно: инвесторы могут разойтись во мнениях по поводу времени или цены продажи.

В качестве другого варианта для вложений небольших средств россиянам предложили покупку парковочного места или кладовки. В «Инком-Недвижимости» пояснили, что такие инвестиции могут оказаться выгодными, поскольку многие покупатели жилья вынуждены арендовать машино-место из-за нехватки средств для его приобретения. Кроме того, подобная недвижимость не требует ухода или ремонта и на нее ниже налог. Среди минусов специалисты отметили, что прибыль от перепродажи парковочного места вряд ли будет превышать 10 процентов.

При желании инвестировать именно в жилье риелторы компании «МИЭЛЬ» посоветовали приобрести комнаты или квартиры в небольших городах. По данным экспертов, даже в Московской области можно найти жилье чуть дороже одного миллиона рублей. Так, за 1,15 миллиона рублей можно купить комнату в Солнечногорске, за 1,5 миллиона рублей — во Фрязине, а за 1,3 миллиона рублей продается двухкомнатная квартира в Луховицах.

Кроме того, неплохим вариантом станет вложение в курортное жилье. Например, в Крыму за покупку апартаментов в 500 метрах от моря площадью 16 «квадратов» придется отдать всего 1,19 миллиона рублей. А в селе в 11 километрах от моря можно купить «двушку» за 1,5 миллиона рублей с мебелью и бытовой техникой. Владельцы такой недвижимости могут заключить договор с местной управляющей компанией и сдавать жилье отдыхающим.

Однако специалисты предупреждают, что цены на квартиры в небольших городах могут падать, а стоимость их аренды привязана к местным зарплатам, которые в большинстве случаев ниже средних по России. Поэтому инвестиции в такую недвижимость не всегда имеют смысл, заключили эксперты.

Основатель компании Realiste Алексей Гальцев предложил обладателям небольших сбережений вложиться в покупку земельных участков — делать это специалист посоветовал с середины лета. По данным «МИЭЛЬ», в Подмосковье можно приобрести землю площадью от шести соток, уложившись в 500 тысяч рублей. Гальцев добавил, что в окрестностях каждого города есть районы с недооцененной землей, которая через год может подорожать на 20-30 процентов.