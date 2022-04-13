Российский юрист призвал создать альтернативный Евразийский суд

Сергей Степашин объяснил необходимость создания альтернативного Евразийского суда

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин призвал создать альтернативный Евразийский суд. Он напомнил, что жители Донбасса обращались в ЕСПЧ в связи с регулярными обстрелами, разрушениями и полученными ранениями, нарушением права на мирное владение жильем, невозможностью распоряжаться своей собственностью.

«По абсолютному большинству жалоб и исков, которые были поданы в Европейский суд по правам человека жителями ДНР и ЛНР, не было принято никаких решений. Жители Донбасса обращались в ЕСПЧ в связи с регулярными обстрелами, разрушениями и полученными ранениями, нарушением права на мирное владение жильем, невозможностью распоряжаться своей собственностью», — отметил он.

Юрист сообщил, что точной информации о количестве поданных жителями ДНР и ЛНР жалоб и исков с 2014 по 2022 год нет, поскольку подобную статистику ЕСПЧ не ведет.

«По данным Следственного комитета России, представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7 350 жалоб потерпевших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более семи тысяч, сообщали и в Минюсте Украины», — заявил он.

Степашин подчеркнул, что за семь лет большинство обращений так и остались без обратной связи.

«В связи с этим считаю возможным и даже необходимым создание альтернативного Евразийского суда, который не будет политизированным, будет независимым от всех его участников, включая и Россию, а главное — будет реально работать и защищать права человека», — заявил он.