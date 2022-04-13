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Российский юрист призвал создать альтернативный Евразийский суд

Сергей Степашин объяснил необходимость создания альтернативного Евразийского суда

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин призвал создать альтернативный Евразийский суд. Он напомнил, что жители Донбасса обращались в ЕСПЧ в связи с регулярными обстрелами, разрушениями и полученными ранениями, нарушением права на мирное владение жильем, невозможностью распоряжаться своей собственностью.

«По абсолютному большинству жалоб и исков, которые были поданы в Европейский суд по правам человека жителями ДНР и ЛНР, не было принято никаких решений. Жители Донбасса обращались в ЕСПЧ в связи с регулярными обстрелами, разрушениями и полученными ранениями, нарушением права на мирное владение жильем, невозможностью распоряжаться своей собственностью», — отметил он.

Юрист сообщил, что точной информации о количестве поданных жителями ДНР и ЛНР жалоб и исков с 2014 по 2022 год нет, поскольку подобную статистику ЕСПЧ не ведет.

«По данным Следственного комитета России, представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7 350 жалоб потерпевших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более семи тысяч, сообщали и в Минюсте Украины», — заявил он.

Степашин подчеркнул, что за семь лет большинство обращений так и остались без обратной связи.

«В связи с этим считаю возможным и даже необходимым создание альтернативного Евразийского суда, который не будет политизированным, будет независимым от всех его участников, включая и Россию, а главное — будет реально работать и защищать права человека», — заявил он.

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Алена Шаповалова
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