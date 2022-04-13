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Раскрыто число удерживаемых украинскими военными иностранцев

Минобороны сообщило, что украинские националисты держат в заложниках 6253 иностранца

Фото: Thomas Peter / Reuters

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил о 6,2 тысяч иностранцев из 11 стран, удерживаемых в заложниках украинскими националистами. Слова генерал-полковника передает РИА Новости.

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6253 иностранных гражданина из 11 государств», — сказал он.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают более 4,5 миллиона жителей в качестве живого щита, а также более 6,5 тысячи иностранцев в заложниках. По информации Минобороны России, мирные граждане удерживаются в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и в других крупных населенных пунктах, а также 6515 граждан из 19 иностранных государств.

Марина Совина
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