Рост числа трудоспособных россиян стал рекордным за 30 лет

РБК: рост числа трудоспособных граждан в России стал рекордным с 1990-х

В 2021 году число трудоспособных россиян выросло на 1,35 миллиона человек, что стало рекордом за последние 30 лет. Такой вывод сделало РБК, проанализировав данные Росстата. Опрошенные изданием эксперты объясняют стремительный рост показателя пенсионной реформой, увеличением миграции и повышением рождаемости в 2000-х годах.

В последние 10 лет число граждан в трудоспособном возрасте в основном снижалось. Исключением из этого тренда стали только два года — год присоединения Крыма 2014-й и первый год реализации пенсионной реформы 2019-й. В 2019 году трудоспособное население выросло сразу на 1,31 миллиона человек — сопоставимый с текущим повышением показатель.

Заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина заявила, что, как и тогда, в 2021 году основным фактором роста трудоспособного населения стала пенсионная реформа. «Если посмотреть на абсолютный показатель увеличения трудоспособных граждан в 1,35 миллиона, то он примерно соответствует численности «добавленных» реформой людей. У нас около 2 миллионов человек — мужчин и женщин в возрасте 55 и 60 лет, соответственно. Вот и перекрыли тенденцию сокращения трудоспособного населения», — объяснила профессор.

Гражданами трудоспособного возраста в России считаются лица от 16 лет и до достижения пенсионного возраста. Однако пенсионная реформа ежегодно меняет верхнюю границу отнесения к этой категории — постепенно повышается возраст выхода на пенсию. В 2021 году к трудоспособным относились мужчины до 61,5 года и женщины до 56,5 года.

Вместе с тем, число пенсионеров — граждан в возрасте старше трудоспособного — в прошлом году резко снизилось. За 12 месяцев из этой категории выбыло 1,89 миллиона человек — сокращение стало рекордным за историю Российской Федерации. По итогам 2021 года число россиян старше трудоспособного возраста стало минимальным с 2014 года.

Глава HeadHunter Михаил Жуков ранее спрогнозировал уровень безработицы в России. По его мнению, показатель может вырасти до 5,7-7,5 процента, что будет соответствовать показателю 2009 года (тогда она была 7,8 процента). Кроме того, эксперт назвал два сценария развития. Первый предполагает краткосрочный всплеск безработицы, а потом — резкое падение, второй — резкий всплеск и снижение до показателя 6,5 процента. Жуков считает, что «людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно».