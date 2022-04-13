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Российские металлурги начали отказываться от выплат акционерам

Российские металлургические компании решили временно отказаться от дивидендов

Фото: Kuznechik / Shutterstock

Российские металлургические компании начали отказываться от выплат дивидендов акционерам, пишут «Ведомости». Такое решение приняли как минимум три холдинга.

На сегодняшний день о решении не выплачивать дивиденды за четвертый квартал прошлого года и первый квартал нынешнего приняли «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Evraz. Сами компании объясняют отказ от публикации стремлением защитить всех акционеров, в том числе тех, кто «не в состоянии принимать инвестиционные решения».

По мнению опрошенных изданием финансистов, компании действуют в интересах акционеров, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях. Из-за санкций они сейчас не могут получать выплаты, поэтому плательщики ждут, пока они перерегистрируются в России. Специалисты оценивают вероятность дивидендных выплат по итогам 2022 года как высокую.

При этом некоторые мажоритарные собственники отдельных металлургических компаний уже зарегистрированы в России. Среди них основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников, в конце февраля перенесший свой пакет акций компании с кипрской структуры на российскую.

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Платон Щукин
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