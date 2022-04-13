Российские металлурги начали отказываться от выплат акционерам

Российские металлургические компании решили временно отказаться от дивидендов

Российские металлургические компании начали отказываться от выплат дивидендов акционерам, пишут «Ведомости». Такое решение приняли как минимум три холдинга.

На сегодняшний день о решении не выплачивать дивиденды за четвертый квартал прошлого года и первый квартал нынешнего приняли «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Evraz. Сами компании объясняют отказ от публикации стремлением защитить всех акционеров, в том числе тех, кто «не в состоянии принимать инвестиционные решения».

По мнению опрошенных изданием финансистов, компании действуют в интересах акционеров, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях. Из-за санкций они сейчас не могут получать выплаты, поэтому плательщики ждут, пока они перерегистрируются в России. Специалисты оценивают вероятность дивидендных выплат по итогам 2022 года как высокую.

При этом некоторые мажоритарные собственники отдельных металлургических компаний уже зарегистрированы в России. Среди них основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников, в конце февраля перенесший свой пакет акций компании с кипрской структуры на российскую.

