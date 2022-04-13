Названы актуальные для переобучения специальности

Рекрутер Валинуров посоветовал россиянам переобучиться на IT-специалистов

Рекрутер Ильгиз Валинуров назвал специальности, на которые стоит пойти обучиться и те, которые не будут пользоваться спросом в ближайшем будущем. Так, в IT-сфере, по его словам, в ближайшее время потребуется до миллиона сотрудников. Обучиться на специалиста этой области можно бесплатно, отметил рекрутер. Своим мнением Валинуров поделился в беседе с «Лентой.ру».

«В IT-сфере большой спрос. По оценкам Минтруда от 500 тысяч до миллиона специалистов потребуется в ближайшее время. На HeadHunter сейчас 95 тысяч вакансий. Это больше на 20% чем обычно. То есть несмотря на изменения на рынке труда IT-сектор растет и потребность в этих специалистах растет», — поделился Валинуров.

На сегодняшний день существует разнообразие программ обучения, в том числе бесплатных. «Можно пройти обучение на IT-специалиста и предлагать себя как стажера или начинающего специалиста. Если вам от 25 до 35, то совершенно точно можете переквалифицироваться», — подчеркнул эксперт.

В агропромышленном секторе также будет заметен спрос на специалистов, добавил он. «Год-два назад в него начали делать большие инвестиции, и эта тенденция продолжается», — указал он.

Все квалификации, связанные с цифровизацией также будет актуальны в ближайшем будущем.

Возьмем проекты, связанные с импортозамещением. Там требуются специалисты в машиностроении, производстве электроники. Учитывая наложенные санкции, все, что касается импортозамещения, будет актуально. И точно все, что касается цифровизации, точно будет востребовано Ильгиз Валинуров рекрутер

А вот учиться делать рекламу в Instagram и Facebook (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) смысла нет, считает рекрутер. «Лучше подумать о каких-то других вариантах. Например, погрузиться в те соцсети, которые в России анонсировали и скоро выйдут. Тот же "Росграм". К нему уже можно присматриваться. Если вы до этого занимались продвижением в Instagram, то, понимая механики и паттерны поведения участников соцсети, с этими же навыками вы можете разобраться с продвижением во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и других соцсетях», — резюмировал Валинуров.

Ранее гендиректор HeadHunter Михаил Жуков заявил, что уровень безработицы в России может вырасти до 5,7-7,5 процента, что будет соответствовать показателю 2009 года (тогда она была 7,8 процента). Он назвал два сценария развития. Первый предполагает краткосрочный всплеск безработицы, а потом — резкое падение, второй — резкий всплеск и снижение до показателя 6,5 процента. Жуков считает, что «людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно».