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Рекрутер дал советы находящимся на грани увольнения россиянам

Рекрутер Валинуров посоветовал попадающим под сокращения людям попросить больше задач

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Если работодатель намерен сократить сотрудника, последнему стоит предложить взять на себя новый функционал внутри компании и обучиться новым навыкам. Такие советы дал рекрутер Ильгиз Валинуров находящимся на грани увольнения россиянам. Своими рекомендациями эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Первое, что можно сделать, если вас хотят сократить — дождаться, когда увольнения превратятся, скажем так, в волну. Потому что когда вы безработный, работодатели, понимая вашу затрудненность в средствах и зависимость от деятельности, могут предложить вам меньшую заработную плату», — порекомендовал Валинуров.

Также специалист в области управления кадрами посоветовал предложить работодателю дать сотруднику новый функционал. «Даже когда компания сокращается, все равно у нее остаются какие-то незакрытые кадровые задачи. Посмотрите вакансии собственной компании. Может быть, вы можете не только перейти на другой функционал, а совместить и выполнять две роли. Представим, когда стартапер создает свою фирму, в начале пути он выполняет вообще все функции, то есть и маркетинг, и бухгалтерия, и переговоры. Может быть, и вы можете взять на себя внутри компании другие функции», — предположил рекрутер.

Также он посоветовал регулярно мониторить рынок труда. Нужно анализировать рост и спад спроса на тот или иной функционал. «Если вы крутой специалист, для вас точно найдется работа в той же или смежной отрасли. Для того чтобы быть крутым специалистом, нужно регулярно обучаться. Семинары, курсы, конференции — я бы рекомендовал взять их на вооружение на постоянной основе», — резюмировал Валинуров.

Ранее гендиректор HeadHunter Михаил Жуков заявил о том, что уровень безработицы в России может вырасти до 5,7-7,5 процента, что будет соответствовать показателю 2009 года (тогда она была 7,8 процента). Он назвал два сценария развития. Первый предполагает краткосрочный всплеск безработицы, а потом — резкое падение, второй — резкий всплеск и снижение до показателя 6,5 процента. Жуков считает, что «людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно».

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Виктория Немис
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