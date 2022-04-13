Рекрутер дал советы находящимся на грани увольнения россиянам

Рекрутер Валинуров посоветовал попадающим под сокращения людям попросить больше задач

Если работодатель намерен сократить сотрудника, последнему стоит предложить взять на себя новый функционал внутри компании и обучиться новым навыкам. Такие советы дал рекрутер Ильгиз Валинуров находящимся на грани увольнения россиянам. Своими рекомендациями эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Первое, что можно сделать, если вас хотят сократить — дождаться, когда увольнения превратятся, скажем так, в волну. Потому что когда вы безработный, работодатели, понимая вашу затрудненность в средствах и зависимость от деятельности, могут предложить вам меньшую заработную плату», — порекомендовал Валинуров.

Также специалист в области управления кадрами посоветовал предложить работодателю дать сотруднику новый функционал. «Даже когда компания сокращается, все равно у нее остаются какие-то незакрытые кадровые задачи. Посмотрите вакансии собственной компании. Может быть, вы можете не только перейти на другой функционал, а совместить и выполнять две роли. Представим, когда стартапер создает свою фирму, в начале пути он выполняет вообще все функции, то есть и маркетинг, и бухгалтерия, и переговоры. Может быть, и вы можете взять на себя внутри компании другие функции», — предположил рекрутер.

Также он посоветовал регулярно мониторить рынок труда. Нужно анализировать рост и спад спроса на тот или иной функционал. «Если вы крутой специалист, для вас точно найдется работа в той же или смежной отрасли. Для того чтобы быть крутым специалистом, нужно регулярно обучаться. Семинары, курсы, конференции — я бы рекомендовал взять их на вооружение на постоянной основе», — резюмировал Валинуров.

Ранее гендиректор HeadHunter Михаил Жуков заявил о том, что уровень безработицы в России может вырасти до 5,7-7,5 процента, что будет соответствовать показателю 2009 года (тогда она была 7,8 процента). Он назвал два сценария развития. Первый предполагает краткосрочный всплеск безработицы, а потом — резкое падение, второй — резкий всплеск и снижение до показателя 6,5 процента. Жуков считает, что «людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно».