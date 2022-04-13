В США рассказали о сложностях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

WP: американские республиканцы могут выступить против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО может сопровождаться сложностями одобрения членами альянса. В частности, сообщает Washington Post, американский экс-президент Дональд Трамп может помешать Республиканской партии США подписать соглашение на вступление государств в блок.

Как отметил обозреватель издания Аарон Блейк, возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО подразумевает сразу несколько вопросов: государствам необходимо принять решение о вступлении в блок, а члены альянса должны дать на это согласие. По его словам, принято считать, что желание обеих стран вступить в блок будет встречено исключительно положительно, однако в США с этим могут возникнуть сложности.

Для ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО в США потребуется не менее двух третей голосов в Сенате и то, как пройдут дебаты, неизвестно. Во многом это обусловлено тем, что члены Республиканской партии в период президентства Дональда Трампа стали проявлять больше скептицизма в отношении НАТО. Также не ясно, какое влияние на возможный процесс вступления стран в альянс оказал бы сам Трамп.

Издание указало также, что на прошлой неделе более 30 процентов республиканцев в Палате представителей США проголосовали против символической меры в поддержку НАТО. На то у политиков были разные причины, часто не совсем очевидные, отметил Блейк, но все они следовали многолетнему скептицизму Республиканской партии в отношении НАТО.

Обозреватель напомнил, что, будучи президентом, Трамп на словах поддерживал альянс, однако множество сообщений указывает на его желание, чтобы США вышли из блока во время его второго срока на высшем посту. Таким образом, если Трамп будет вновь избран президентом на выборах 2024 года, это может повлиять на отношение США к расширению НАТО, добавил Блейк.

Ранее газета The Times сообщила о планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Намерение присоединиться к организации в этих странах озвучили после начала спецоперации России на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что эти две страны могут вступить в альянс очень быстро.