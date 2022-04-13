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Глава Минэнерго рассказал о продаже недвижимости в Европе

Министр энергетики Николай Шульгинов рассказал, что продал недвижимость в Европе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министр энергетики Николай Шульгинов рассказал, что в 2021 году продал свою недвижимость в Европе. Об этом глава Минэнерго рассказал в интервью «Известиям».

Во время разговора журналистка отметила, что Шульгинов владел объектами недвижимости в Европе. Его спросили, бывает ли он там сейчас.

«Во-первых, не бываю, во-вторых, я еще в прошлом году, до случившихся геополитических событий принял решение избавиться от нее, что успешно и сделал», — ответил министр. Шульгинов не уточнил, в какой стране у него было жилье.

Ранее от жилья за рубежом решил избавиться российский миллиардер Роман Абрамович. Он собрался продать недвижимость в Лондоне из-за угрозы санкций на фоне напряженной геополитической ситуации. Речь шла об особняке с пятью спальнями на улице Кенсингтон Палас Гарденс.

Нина Ташевская
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