В России появится более 40 центров по реставрации книг

Минкульт запустит более 40 центров по реставрации книг на базе центральных библиотек

Министерство культуры России планирует запустить более 40 центров по реставрации книг на базе региональных центральных библиотек, первые центры начнут работать уже в этом году. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

«Министерством культуры РФ принято решение о создании модельных центров по сохранению библиотечных фондов на базе центральных библиотек регионов России как филиалов Российской государственной библиотеки (РГБ)», — уточнили представители ведомства, указав, что новые центры будут оснащены необходимым оборудованием. Отмечается, что профильные сотрудники смогут обучаться у лучших российских реставраторов.

РГБ будет оказывать центрам методологическую и организационную поддержку. В Минкульте полагают, что принятые меры помогут вдвое увеличить число квалифицированных специалистов до конца 2030 года.

Ранее в России оценили трудности с бумагой для книг, которые начались на фоне запрета ЕС на ввоз в Россию мелованной бумаги. Представители Минцифры указали, что дефицит мелованной бумаги, используемой для печати высококачественных книг, составит 40 процентов от потребляемого в России объема. В министерстве подчеркнули, что теперь российской книжной индустрии придется переходить на отечественную офсетную бумагу или искать замену на других рынках, преимущественно в Китае.