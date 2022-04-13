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В России появится более 40 центров по реставрации книг

Минкульт запустит более 40 центров по реставрации книг на базе центральных библиотек

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Министерство культуры России планирует запустить более 40 центров по реставрации книг на базе региональных центральных библиотек, первые центры начнут работать уже в этом году. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

«Министерством культуры РФ принято решение о создании модельных центров по сохранению библиотечных фондов на базе центральных библиотек регионов России как филиалов Российской государственной библиотеки (РГБ)», — уточнили представители ведомства, указав, что новые центры будут оснащены необходимым оборудованием. Отмечается, что профильные сотрудники смогут обучаться у лучших российских реставраторов.

РГБ будет оказывать центрам методологическую и организационную поддержку. В Минкульте полагают, что принятые меры помогут вдвое увеличить число квалифицированных специалистов до конца 2030 года.

Ранее в России оценили трудности с бумагой для книг, которые начались на фоне запрета ЕС на ввоз в Россию мелованной бумаги. Представители Минцифры указали, что дефицит мелованной бумаги, используемой для печати высококачественных книг, составит 40 процентов от потребляемого в России объема. В министерстве подчеркнули, что теперь российской книжной индустрии придется переходить на отечественную офсетную бумагу или искать замену на других рынках, преимущественно в Китае.

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Варвара Кошечкина
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