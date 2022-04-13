Женщина переехала в новый дом и нашла отвратительный сюрприз от прежних жильцов

The Sun: пользовательница TikTok Кензи нашла грязную посуду в вентиляции нового дома

Пользовательница TIkTok @ourcheaphome из США рассказала о том, как переехала в новый дом и нашла отвратительный сюрприз, который оставили ей прежние жильцы. Об этом сообщает The Sun.

Женщина по имени Кензи опубликовала видеозапись, на которой видно, как она отодвигает ковер, под которым находит вмонтированную в паркет вентиляцию. Затем она наклоняется, засовывает в вентиляционное отверстие руку, после чего достает оттуда несколько грязных мисок и другую посуду, заполненную старой заплесневевшей едой.

«Прежние владельцы забили вентиляцию грязной посудой», — поясняет она.

Многих пользователей соцсети ужаснула находка Кензи. Один из них предположил, что грязную посуду прятали дети. «Спорю, родители не имели об этом ни малейшего представления», — написал он. «Скорее всего, имели! Весь дом был в отвратительном состоянии: желтые стены и запятнанный ковер», — ответила @ourcheaphome.

«Все говорят, что они не замечали посуду, но как насчет запаха?» — отметил другой пользователь. «Какая храбрость!!! Трогать такое без перчаток? Я бы нарядился в костюм химзащиты, прежде чем прикасаться ко всему этому», — заметил автор еще одного комментария.

Ранее сообщалось, что житель Румынии продаст на аукционе мумию кошки, которую они с братом нашли в стене дома их бабушки. Считалось, что замурованная при постройке жилища в стену кошка отгоняла злых духов.

