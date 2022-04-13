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Внешний долг России снизился

ЦБ: внешний долг России сократился на 26,5 миллиарда долларов

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

За первый квартал 2022 года внешний долг России сократился на 5,5 процента (26,5 миллиарда долларов), подсчитали в ЦБ. По состоянию на 1 апреля, он составил 53,5 миллиарда долларов, отмечает РИА Новости.

«На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов», — прокомментировали в ЦБ. Ранее регулятор сообщал, что внешний долг России за 2021 год составил 478,2 миллиарда долларов.

Ранее рейтинговое агентство S&P заявило, что Россию ожидает дефолт по внешнему долгу, поскольку она предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. В агентстве считают, что это равносильно «выборочному дефолту».

В свою очередь российский Минфин объявил, что Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам. У страны достаточно денег для своевременного обслуживания и погашения всех своих обязательств, заверил Минфин.

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Платон Щукин
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