В России подорожали дома для богатых

«Ъ»: вторичное элитное загородное жилье в России выросло в цене

На российском вторичном рынке подорожали элитные загородные дома. Жилье выросло в цене из-за валютных колебаний на фоне спецоперации России на Украине, уточняет «Коммерсантъ».

С начала 2022 года готовая дорогая загородная недвижимость в Подмосковье подорожала на 28 процентов, а участки — на 11 процентов. Сейчас средняя цена премиального жилья площадью около 727 квадратных метров составляет 202 миллиона рублей, в то время как в 2021 году такие дома стоили примерно 193 миллиона при средней площади 758 квадратных метров.

Спрос на подобные объекты упал — желающие приобрести недвижимость оказались не готовы к увеличению бюджета покупки. При этом ситуация на первичном рынке изменилась незначительно — участки подорожали на четыре процента, цена на жилье выросла на два процента. Директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Russia Олег Михайлик считает, что такая динамика цен связана с курсовыми колебаниями, так как большая часть готовых домов для богатых экспонируется в валюте.

Гендиректор агентства элитной недвижимости и член AREA Юлия Белукова отметила, что некоторые собственники готовы продавать жилье по старой цене, другие же повышают стоимость на 30-40 процентов. Она подчеркнула, что формирование цен на рынке происходит индивидуально, а владелец при назначении цены ориентируется на собственную оценку, которая может не совпадать с рыночными реалиями. Это значительно влияет на весь рынок элитной загородной недвижимости, где большинство экспонируемых домов вторичные.

Объемы сделок с премиальным жильем снизились — в первом квартале 2022-го с рынка ушли 283 объекта, а переход прав был подтвержден в 49 случаях. По сравнению с октябрем-декабрем 2021 года количество сделок на вторичном рынке сократилось на 16 процентов, на первичном рынке — на 68 процентов. После 24 февраля многие отменили сделки, несмотря на внесенные задатки. Повышение ключевой ставки Центробанка также навредило рынку, так как ипотека стала менее доступной.

Ранее руководитель ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова сообщила, что с начала марта 2022 года в России подорожала стоимость квадратного метра вторичного жилья. На данный момент цена «квадрата» такой недвижимости составляет 90,2 тысячи рублей — на 28,7 процента больше, чем год назад. Наибольший рост стоимости зафиксировали в Санкт-Петербурге, Казани, Омске и Новосибирске.