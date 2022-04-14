ФСБ пресекла попытку участника украинского НВФ въехать в Россию через Крым

ФСБ сообщила о задержании участника украинского НВФ, пытавшегося въехать в Россию

Сотрудники ФСБ задержали участника украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ) при попытке въехать в Россию через Крым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства по Крыму и Севастополю.

Задержанный ехал из Мариуполя под видом беженца. По данным ФСБ, мужчина, являющийся жителем Мариуполя, 24 февраля вступил в ряды НВФ, которое было создано бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины. Подозреваемый воевал против Вооруженных сил России и Народной милиции Донецкой Народной Республики, указали в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.