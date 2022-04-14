Раскрыты подробности едва не приведшей к смерти болезни Байдена

Джо Байден в 1988 году едва не умер в больнице из-за разрыва аневризмы

Джо Байден, занимающий в настоящее время пост президента США, едва не умер от разрыва аневризмы в 1988 году. Подробности болезни политика, которая могла привести к его смерти, раскрываются в новой биографии его жены Джилл, выдержки из книги приводит Daily Mail.

По словам Джилл Байден, в 1988 году после предвыборной кампании ее супруг на протяжении нескольких недель страдал от сильных головных болей и был вынужден пить по 10 таблеток обезболивающего, чтобы продолжать работать. Однажды во время тренировки он почувствовал сильную боль в области шеи, а затем онемение в правой части тела, однако не стал обращаться в больницу.

Позже во время поездки в Нью-Йорк, где он выступал в Рочестерском университете, Байдену снова стало плохо — ночью он потерял сознание у своей кровати и провел на полу пять часов. Несмотря на это, на следующий день политик смог вернуться домой в Делавэр, где родные заставили его пройти обследование.

Байдена доставили в больницу Святого Франциска в Уилмингтоне. Через час его состояние резко ухудшилось. При этом медсестра отказывалась пускать жену политика в его палату, поскольку врачи, ожидая его смерти, уже пригласили к нему священника, который должен был провести обряд причастия. Как рассказала Джилл Байден, услышав от медсестры о причастии, она ворвалась в палату и с криками выгнала священника. «Уходи! Убирайся! Мой муж не умрет», — приводятся в биографии слова, сказанные нынешней первой леди.

В итоге Байдена доставили в отделение хирургии, где его начали срочно оперировать. Оказалось, что у политика была аневризма двух сосудов головного мозга, при этом один из них разорвался в начале операции. Несмотря на это, его удалось спасти. После этого Байдену потребовалось восемь месяцев, чтобы восстановиться.