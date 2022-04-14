Звезду «Игры престолов» обвинили в сексуальном контакте с несовершеннолетней

Звезду «Игры престолов» Джозефа Гатта обвинили в сексуальном контакте с несовершеннолетней

Звезду сериала «Игры престолов», британского актера Джозефа Гатта арестовали по обвинению в откровенном сексуальном контакте с несовершеннолетней. Об этом пишет TMZ.

По данным Департамента полиции Лос-Анджелеса, 47-летнего артиста взяли под стражу на основании ордера на возбуждение уголовного дела. Согласно отчету о заключении, Гатт был освобожден под залог в размере пять тысячи долларов через несколько часов после ареста.

В заявлении правоохранительных органов говорится, что ранее полиция получила информацию о том, что Гатт, проживающий в Лос-Анджелесе, участвовал в «откровенных сексуальных контактах с несовершеннолетним в интернете». Сотрудники правопорядка пытаются идентифицировать любых потенциальных жертв.

После освобождения Гатт разместил заявление в своем Twitter-аккаунте. Он назвал предъявленные ему обвинения «абсолютно ужасными и ложными». «Я полностью сотрудничаю с полицией и полицией Лос-Анджелеса, чтобы разобраться в этом вопросе. Я с нетерпением жду возможности очистить свое доброе имя», — резюмировал актер.

Джозеф Гатт известен по роли неназванного варга теннов в сериале от телеканала HBO «Игра престолов». Он также снялся в таких проектах, как «Дамбо» и «Морская полиция: Новый Орлеан». Кроме того, Гатт принял участие в создании в грядущего кинокомикса от DC «Черный Адам».