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Чиновники мэрии Симферополя попали под следствие за взятку в 350 тысяч рублей

ФСБ задержала двух чиновников мэрии Симферополя при получении взятки в 350 тыс рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против двоих чиновников мэрии Симферополя, задержанных сотрудниками ФСБ при получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Под следствием оказались начальница управления молодежи, спорта и туризма городской администрации и ее заместитель. По данным следствия, в январе должностные лица сговорились о вымогательстве денег у руководителя спортивного учреждения. За вознаграждение чиновники обещали не чинить ему препятствий в работе, за которые его могли уволить.

Общая сумма полученной подозреваемыми взятки превысила 350 тысяч рублей.

СКР показал оперативное видео ФСБ с задержанием чиновников.

На кадрах видны силовики, которые проверяют руки задержанных, показаны деньги. В ходе обысков по местам работы и жительства чиновников изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия.

Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в получении взятки. Решается вопрос об их аресте.

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Любовь Ширижик
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