Москвичам назвали признаки мошенничества при проверке счетчиков

Мэрия Москвы: проверять счетчики могут только организации из реестра Росстандарта

Одним из признаков мошенничества при проверке индивидуальных приборов учета (ИПУ) назвали тот факт, если ее проводит организация, которой нет в реестре Росстандарта. О требованиях к проверке счетчиков говорится на сайте мэрии Москвы.

Контроль содержания счетчиков осуществляется на основании правил, утвержденных правительством страны. Иногда недобросовестные организации фактически навязывают свои услуги по проверке приборов до истечения межповерочного интервала. Период определяется изготовителем, указывается в техническом паспорте счетчика и платежном документе.

Эксперты напомнили, что устанавливать счетчики может любая организация, но проверять их — только аккредитованная. Понуждение к заключению подобных договоров считается нарушением законодательства. Обязанность организовать проверку ИПУ возложена на потребителей.

В феврале 2021 года в «Мосэнергосбыте» предупредили, что в Москве и Подмосковье мошенники начали чаще прибегать к необычному виду обмана граждан, представляясь сотрудниками энергосбытовой компании. Жителям рассказали, что специалисты приходят только по предварительно оформленной заявке или для съема контрольных показаний.