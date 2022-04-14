Россиянам рассказали о неочевидной опасности постоянного ношения наушников

Хирург Дмитрий Некрасов: громкая музыка в наушниках может стать причиной раздражительности

Сосудистый хирург Дмитрий Некрасов решил напомнить россиянам о неочевидной опасности постоянного ношения наушников. О том, почему громкая музыка в наушниках может стать причиной раздражительности, врач рассказал Пятому каналу.

По словам врача, если уровень звука обычной речи достигает 50 децибел, то при прослушивании музыки в наушниках этот уровень возрастает до 80 децибел. Для сравнения он рассказал, что уровень шума при взлете реактивного самолета достигает 120 децибел, крайне некомфортных для человеческого слуха.

Хирург объяснил, что когда слуховой нерв уже не сможет проводить нервные окончания в мозг, начнет развиваться тугоухость. Если вовремя не принять меры, то заболевание будет прогрессировать, в результате чего человек может оглохнуть. Чтобы этого избежать, сосудистый хирург рекомендует слушать музыку в наушниках аккуратно, на допустимой громкости.

Некрасов отмечает, что проблемы у любителей слушать громкую музыку в наушниках могут возникнуть не только со слухом. «Громкая музыка влияет на нервные окончания, что впоследствии может привести к повышенному артериальному давлению, усталости, раздражительности, потливости и другим проблемам», — объяснил он.

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